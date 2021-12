Berlino 2022: a Isabelle Huppert l'Orso d'oro alla carriera

Il Festival del cinema di Berlino 2022 ha annunciato di aver assegnato l'Orso d'oro alla carriera all'attrice francese Isabelle Huppert. Il tributo verrà consegnato nel corso di una cerimonia che si terrà presso il Berlinale Palast il 15 febbraio 2022. In aggiunta, nella sezione Berlinale Special Gala verrò proiettato À propos de Joan (About Joan), nuovo film dell'attrice.

Roma 2018: una foto di Isabelle Huppert sul red carpet

Isabelle Huppert è strettamente legata alla Berlinale, comparendo fino ad oggi in sette film presentati in concorso. È stata prima ospite a Berlino con La vengeance d'une femme di Jacques Doillon. Il regista François Ozon l'ha scelta nella sua commedia musicale oscura 8 donne e un mistero, film il cui cast è stato premiato con un Orso d'argento per l'eccezionale realizzazione artistica. In L'Avenir (Cose a venire), interpreta una donna che riscopre la sua libertà come insegnante di filosofia in un matrimonio fallito; il film ha fruttato l'Orso d'argento per la miglior regia a Mia Hansen-Løve.

Isabelle Huppert: da Elle a L'avenir, le 10 migliori performance dell'attrice francese

"Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente Isabelle Huppert al festival", affermano i direttori della Berlinale Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, "l'Orso d'oro onorario può sembrare una progressione naturale in una carriera senza eguali, dal momento che Isabelle Huppert è un'artista senza eguali, onorata con premi per la recitazione in tutti i principali festival cinematografici. Ma Isabelle Huppert è più di un'attrice celebrata: è un'artista intransigente che non esita ad assumersi dei rischi e a ignorare le tendenze tradizionali. Assegnarle il nostro premio più prestigioso è valorizzare il cinema come forma d'arte indipendente e incondizionata. Spesso vediamo gli attori come strumenti nelle mani dei registi, ma Isabelle Huppert è un chiaro esempio di come la dinamica possa essere un vero scambio. Gli attori possono essere il vero motore per creare non solo emozioni, ma anche concetti di cinema".

Coproduzione franco-tedesco-irlandese, À propos de Joan (About Joan) è diretto da Laurent Larivière e interpretato da ISabelle Huppert e Lars Eidinger.