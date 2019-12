Berlino 2020: Pinocchio di Matteo Garrone tra le proiezioni di gala

Pinocchio: una delle prime immagini del film

Pinocchio di Matteo Garrone, dal 19 dicembre nelle sale italiane, festeggerà la sua prima internazionale all'interno del programma del Festival di Berlino 2020. La prestigiosa kermesse teutonica, da quest'anno diretta dal valdostano Carlo Chatrian, ha sfruttato l'annuncio per svelare una modifica per quanto riguarda la programmazione della selezione ufficiale.

Questo il comunicato ufficiale: "La nuova direzione del festival, composta dalla Direttrice Esecutiva Mariette Rissenbeek e dal Direttore Artistico Carlo Chatrian, ha rimosso la categoria 'fuori concorso' che faceva parte della sezione Concorso. Di conseguenza, tutti i film non competitivi saranno presentati nella sezione Berlinale Special Gala da ora in poi. Queste presentazioni avranno luogo al Berlinale Palast o, come in passato, al Friedrichstadt-Palast." In precedenza, la distinzione tra Fuori Concorso e Berlinale Special era legata al luogo di proiezione: Berlinale Palast per i primi, Friedrichstadt-Palast o Zoo Palast per i secondi.

Pinocchio al cinema, da Walt Disney a Matteo Garrone

Come specificato nel comunicato, Matteo Garrone sarà presente a Berlino per la prima internazionale di Pinocchio, che sarà proiettato al Berlinale Palast, la sala principale del festival. Questo il commento di Chatrian: "Garrone riesce a rielaborare una storia conosciuta con un mondo visivo tutto suo. Pur restando fedele alle idee di Collodi, ha comunque creato un Pinocchio molto personale, più allegro di quanto abbiamo visto in precedenza." Una vetrina prestigiosa per il debutto internazionale di un film molto atteso, che uscirà poi nei mercati stranieri a partire da marzo. Insieme a questo annuncio maggiore sono stati svelati anche i primi titoli delle sezioni indipendenti Panorama, Generation, Forum Expanded e Perspektive Deutsches Kino, programmi dove il pubblico potrà scoprire, tra gli altri, i nuovi lungometraggi di cineasti come Raya Martin e Alexandre Rockwell.

Berlino 2020: su King Vidor la retrospettiva di questa edizione

La Berlinale 2020, edizione del settantesimo anniversario del festival, si svolgerà dal 20 febbraio all'1 marzo, mentre il programma completo sarà svelato il 29 gennaio. La retrospettiva sarà dedicata al regista americano King Vidor, e l'Orso d'Oro alla carriera sarà assegnato all'attrice britannica Helen Mirren.