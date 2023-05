Benedict Cumberbatch affianca Timothée Chalamet nel biopic su Bob Dylan

Benedict Cumberbatch è stato scelto per interpretare l'icona folk Pete Seeger nel film biografico su Bob Dylan, A Complete Unknown, che vedrà protagonista Timothée Chalamet. Il regista James Mangold ha rivelato la notizia a Deadline al Festival di Cannes 2023 dopo la proiezione del suo ultimo film, Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

Pete Seeger, morto nel 2014 all'età di 94 anni, ha svolto un ruolo significativo nella prima fase della carriera musicale di Bob Dylan negli anni '60, aiutandolo a finalizzare il suo contratto con l'etichetta discografica e invitandolo a esibirsi al Newport Folk Festival.

Primi dettagli sul biopic su Bob Dylan

Timothée Chalamet ha rivelato di essere concentrato nella preparazione del personaggio di Bob Dylan, tanto da eseguire personalmente i brani contenuti nel biopic A Complete Unknown. Con lui nel film anche Monica Barbaro nei panni di Joan Baez ed Elle Fanning in un ruolo non specificato. Anche Woody Guthrie sarà presente nel film, anche se non sappiamo ancora da chi sarà interpretato. L'inizio della produzione del film biografico è previsto per agosto. Il progetto è basato sul libro di Elijah Wald Dylan Goes Electric e su una sceneggiatura di Jay Cocks.

"È un momento così straordinario nella cultura americana", ha detto James Mangold quando gli è stato chiesto cosa lo avesse attratto dal film su Bob Dylan. "La storia di un giovane Bob Dylan di 19 anni che arriva a New York con circa due dollari in tasca e diventa una rivelazione mondiale nel giro di tre anni - prima viene accolto nella famiglia musicale folk a New York e poi, a un certo punto, li supera diventando una star celebre oltre ogni immaginazione. È una storia vera così interessante e riguarda un momento così affascinante nella scena americana".