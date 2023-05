Timothée Chalamet è pronto a interpretare Bob Dylan: "Mi preparo da tutta la vita, le prove sono su YouTube"

Timothée Chalamet ha rivelato quali sono state le sue ispirazioni musicali parlando del suo nuovo film biografico su Bob Dylan intitolato A Complete Unknown, la cui produzione dovrebbe avere inizio questo agosto. Secondo quanto riferito, l'attore candidato all'Oscar suonerà e canterà le canzoni del leggendario cantautore nel prossimo film di James Mangold.

Lady Bird: Timothée Chalamet in una scena del film

"Mi sto preparando da tutta la vita, ci sono le prove su YouTube", ha affermato Chalamet durante un'intervista pubblicata da Vogue, rivelando anche di aver iniziato a lavorare ogni giorno con un vocal coach. Le inclinazioni musicali di Chalamet, tuttavia, sono note da più di un decennio: basti pensare alle sue esibizioni rap sotto lo pseudonimo di Lil Timmy Tim o, come suggerisce la star, alla sua versione di "Cabaret" interpretata presso la sua scuola superiore di New York City.

"Non mi aspetto assolutamente che nessuno lo sappia, al di fuori di quelli che hanno frequentato la mia scuola a New York City, ma c'è una produzione di 'Cabaret' al LaGuardia, classe 2013, che puoi guardare su YouTube", ha continuato l'attore. "Ricordo che un critico del New York Times, Ben Brantley, disse delle cose molto carine al riguardo, quindi voglio sottolinearlo."

Bones and All, Timothee Chalamet sorseggia una bevanda

Timothée Chalamet, inoltre, ha rivelato di aver affittato una casa a Woodstock, New York, per prepararsi a incarnare Dylan. La star di Call Me By Your Name ha anche visitato le precedenti case di Dylan a New York City e ha letto il libro di memorie "Chronicles: Volume One", facendo ulteriori ricerche sulla scena folk degli anni '60.