Benedict Cumberbatch e James McAvoy nel cast di Pins And Needles, riprese in corso a Matera

Benedict Cumberbatch e James McAvoy tra le star di Pins And Needles, epica pellicola biblica diretta da Jeymes Samuel, in lavorazione a Matera.

Il cast di Pins And Needles, anche noto come The Book of Samuel, si va ad arricchire con l'arrivo di nuovi interpreti, tra cui le star inglesi Benedict Cumberbatch e James McAvoy.

Con loro, anche Alfre Woodard, David Oyelowo, Anna Diop, Marianne Jean-Baptiste, Caleb McLaughlin, Teyana Taylor, Babs Olusanmokun, Eric Kofi Abrefa, Nicholas Pinnock, Micheal Ward, Chase Dillon, Tom Glynn-Carney e Tom Vaughan-Lawlor vanno ad affiancare i precedentemente annunciati LaKeith Stanfield e Omar Sy nel dramma biblico di Jeymes Samuel. Le riprese sono in corso a Matera.

Pins And Needles è scritto e diretto dal regista di The Harder They Fall Jeymes Samuel, che in precedenza ha descritto il film come una "stravaganza piena di divertimento" sulla scia di epopee bibliche come I dieci comandamenti o La più grande storia mai raccontata. Il film è prodotto da Samuel con la produzione esecutiva di Garrett Grant.

Ispirato alle classiche epopee di Hollywood ambientate in epoca biblica, il lungometraggio racconta la storia di Clarence, uno sfortunato abitante di Gerusalemme che si imbarca in un maldestro tentativo di capitalizzare l'ascesa della celebrità e dell'influenza del Messia per il proprio tornaconto personale. Il viaggio lo porterà a esplorare l'idea di fede compiendo un percorso del tutto inaspettato.