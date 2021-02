Benedict Cumberbatch in versione baffuta nelle prime foto di The Electrical Life of Louis Wain

Le prime foto di The Electrical Life of Louis Wain mostrano la star Benedict Cumberbatch nel panni del celebfre pittore inglese di gatti Louis Wain.

Nella foto di The Electrical Life of Louis Wain, pubblicata dall'account Twitter Film4, si legge: "Benedict Cumberbatch con i baffi e un gatto. Benvenuti! The Electrical Life of Louis Wain in uscita nel 2021..."

Louis Wain è stato un artista britannico, conosciuto per i suoi disegni spesso raffiguranti gatti antropomorfizzati dai grandi occhi. In un'altra foto del film lo vediamo interpretato da Cumberbatch a fianco di Claire Foy, che interpreta Emily Richardson-Wain, la moglie del pittore.

The Electrical Life of Louis Wain: Benedict Cumberbatch e Claire Foy in una scena

The Electrical Life of Louis Wain, diretto da Will Sharpe, vede nel cast anche Toby Jones, Jamie Demetriou, Julian Barratt e Andrea Riseborough.

Nella trama del film si parla della straordinaria vera storia di un uomo geniale, ispirato dall'amore per il mondo e per la moglie Emily. Divenuto celebre per i suoi curiosi dipinti di fatti che hanno ispirato il mondo, Louis Wain è un eroe adorabile con uno spirito indomito che ha visto il mondo con sguardo unico e delizioso immortalandolo nel corso di un'esistenza avventurosa.

A proposito di avventura, al momento Benedict Cumberbatch è impegnato nella lavorazione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove tornerà a indossare ancora una volta i panni del Dr Stephen Strange. L'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è fissata per il 25 marzo 2022.