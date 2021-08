The Electrical Life of Louis Wain: svelati i camei segreti di Taika Waititi, Nick Cave e Olivia Colman

Taika Waititi, Nick Cave e Olivia Colman compariranno in alcuni camei affiancando il supercast del biopic artistico The Electrical Life of Louis Wain.

Un primo piano di Nick Cave, sceneggiatore e compositore di Lawless, a Cannes

The Electrical Life of Louis Wain vede la star Benedict Cumberbatch nei panni del pittore Louis Wain, artista britannico, conosciuto per i suoi disegni spesso raffiguranti gatti antropomorfizzati dai grandi occhi.

Il supercast vede la presenza di Claire Foy nei panni di Emily Richardson-Wain, la moglie del pittore. Con lei Toby Jones, Jamie Demetriou, Julian Barratt, Sophia Di Martino, Asim Chaudhry, Hayley Squires e Andrea Riseborough.

Adesso apprendiamo che il film vedrà anche la presenza di Olivia Colman nei panni della narratrice del film, del cantautore Nick Cave e di Taika Waititi nel ruolo del direttore di giornali di New York Max Kase, come mostra la foto qui sotto.

The Electrical Life Of Louis Wain: Taika Waititi in una scena

Nella trama del film si parla della straordinaria vera storia di un uomo geniale, ispirato dall'amore per il mondo e per la moglie Emily. Divenuto celebre per i suoi curiosi dipinti di fatti che hanno ispirato il mondo, Louis Wain è un eroe adorabile con uno spirito indomito che ha visto il mondo con sguardo unico e delizioso immortalandolo nel corso di un'esistenza avventurosa.