Ben Stiller in tv per la prima volta da protagonista nella serie HBO The Band

Dopo tante apparizioni come guest star, e come produttore e regista, Stiller è pronto all'esordio da protagonista di una serie

Variety ha confermato che Ben Stiller sarà il protagonista di una serie drammatica ambientata nell'industria musicale attualmente in lavorazione alla HBO.

Intitolata The Band, la sinossi ufficiale della serie afferma che lo show "offre uno sguardo interno all'industria musicale incentrato su Oscar (Stiller), un impresario pop e magnate, dilaniato da uno scandalo, che ha il compito di formare un nuovo gruppo musicale per salvare la sua carriera e forse la sua anima".

La serie è stata ideata da Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers, che sono anche produttori esecutivi e showrunner. Stiller e John Lesher producono esecutivamente con la loro Red Hour Films, insieme a Savan Kotecha Michael Ellenberg e Lindsey Springer di Media Res. Media Res coprodurrà con HBO.

Ben Stiller e il piccolo schermo: un amore corrisposto

Scissione. Adam Scott, John Turturro, Zach Cherry e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

Si tratta del primo vero ruolo da protagonista per l'attore in tv, dopo che negli ultimi anni si è concentrato soprattutto sul lavoro dietro le quinte come regista e produttore, compreso il suo lavoro nella serie di successo di Apple TV+ Scissione e nella serie limitata di Showtime Escape at Dannemora.

Ben Stiller in Nutcrackers

Recentemente lo abbiamo visto nella commedia Nutcrackers, che ha debuttato direttamente su Disney+ lo scorso novembre, mentre fra non molto lo rivedremo nel ruolo di Hal l'infermiere, in Un tipo imprevedibile 2.

Gli autori d The Band, Bliss e Rogers, sono noti soprattutto per aver co-creato la serie comica della TBS Search Party con Michael Showalter. La serie è durata cinque stagioni e ha ricevuto un forte successo di critica al suo debutto nel 2016. Tra gli altri crediti del duo figurano le serie Prime Video Mozart in the Jungle e Wet Hot American Summer: Ten Years Later.