Ben Stiller protagonista del trailer di Nutcrackers, la prossima commedia natalizia di David Gordon Green

Ben Stiller si cimenta in una caotica e inaspettata vita familiare in fattoria nella prossima commedia natalizia di David Gordon Green.

Ben Stiller torna alle commedie natalizie con Nutcrackers del regista David Gordon Green, di cui è stato appena presentato il primo trailer.

In anteprima su Hulu il 29 novembre, Nutcrackers segue il rigido e ossessionato dal lavoro Mike (Stiller) mentre si trova improvvisamente a dover fare da badante ai suoi sconclusionati nipoti orfani. Il progetto segna il primo film in sette anni per Stiller, che è stato impegnato dietro la macchina da presa in serie di prestigio come Escape at Dannemora di Showtime e Severance di Apple TV+.

Nutcrackers si inserisce nel filone dei titoli precedenti di Green, che di recente ha lavorato a una trilogia horror su Halloween, oltre a L'esorcista - Il credente, la commedia HBO The Righteous Gemstones e altri progetti. Hulu si è accaparrata il film con un accordo a otto cifre dopo la sua anteprima mondiale come apertura del Toronto Film Festival di quest'anno.

Ben Stiller sul suo ritorno alla recitazione: "Non credevo sarei stato così tanto tempo senza fare l'attore"

I protagonisti di Nutcrackers

Le circostanze che hanno portato alle origini di Nutcrackers sono piuttosto insolite, poiché i quattro bambini co-protagonisti di Stiller - Homer Janson (13 anni), Ulysses Janson (11 anni), Arlo Janson (8 anni) e Atlas Janson (8 anni) - sono fratelli reali che non hanno mai recitato prima. Green è amico della loro madre, Karey Williams, che era una sua compagna di classe alla scuola di cinema e che ha finito per girare il film sia nella fattoria di famiglia che nella scuola di danza.

Nutcrackers è interpretato anche da Linda Cardellini, Edi Patterson, Tim Heidecker e Toby Huss. Nella sua recensione del film dopo il TIFF, Pete Hammond di Deadline l'ha definito "un film natalizio per famiglie puramente divertente e commovente che vi farà ridere, piangere e vi farà sentire bene".

Oltre a essere il protagonista, Stiller ha prodotto il film attraverso la sua Red Hour Films. Tra gli altri produttori del progetto figurano Rob Paris e Mike Witherill della Rivulet, John Lesher della Red Hour e Nate Meyer della Rough House.