Ben Affleck sul suo alcolismo e il divorzio da Jennifer Garner: "Un rimpianto enorme"

Ben Affleck torna a parlare del suo passato e racconta del difficile divorzio dalla collega Jennifer Garner, con la quale è stato sposato per dieci anni. L'attore si è aperto anche riguardo ai suoi numerosi problemi con l'alcolismo, fattore fondamentale per il deterioramento del suo matrimonio e per alcuni importanti momenti della sua carriera.

Jennifer Garner e Ben Affleck durante un ballo in una scena del film Daredevil

Recentemente, Affleck ha infatti confermato i sospetti sul motivo della sua mancata prosecuzione cinematografica nel ruolo di Batman. Dopo Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Suicide Squad, nel gennaio 2019 l'attore ha annunciato di aver abbandonato qualsiasi futuro ruolo come uomo pipistrello. La notizia arrivò improvvisa per i fan, ma in realtà c'era poco di cui essere sorpresi. Ben Affleck ha detto di aver rinunciato a Batman per evitare che l'alcolismo lo distruggesse definitivamente. In agosto 2018, l'attore era infatti tornato in rehab per la terza volta e il ritorno sul set avrebbe messo a rischio il suo già complesso percorso di disintossicazione.

Ben Affleck, una carriera tra flop e successi: la rivincita del divo "triste" in dieci tappe

In un'intervista al New York Times, Affleck racconta come tutto ha iniziato a precipitare. Per diversi anni di matrimonio, Ben ha mantenuto un rapporto con l'alcol abbastanza normale, ma l'arrivo dei primi problemi con la moglie hanno innescato un meccanismo di autodistruzione sempre peggiore, a partire dal 2015 o 2016. Da lì ha avuto avvio il vero periodo nero.

Il divorzio tra Jennifer Garner e Ben Affleck è poi arrivato nel 2018, al culmine di una spirale di dipendenza sempre più acuta: "Provi a stare meglio mangiando o bevendo o con il sesso o con il gioco d'azzardo o lo shopping o qualsiasi cosa. Ma così finisci per rendere la tua vita ancora peggiore. Quindi ne combini di più per far sparire il disagio. E quindi arriva il dolore vero. Diventa un circolo vizioso che non puoi interrompere."