The Batman, Ben Affleck: "Ho rinunciato al film perché avevo paura di riprendere a bere"

Ben Affleck è tornato a parlare della scelta di rinunciare all'iconico ruolo in The Batman che ha portato la Warner Bros. a modificare i propri progetti e ad affidare la parte di Bruce Wayne a Robert Pattinson.

L'attore, intervistato da The New York Times, ha infatti colto l'occasione per chiarire la situazione legata al cinecomic di cui avrebbe dovuto essere regista, sceneggiatore e protagonista.

Ben Affleck ha raccontato: "Ho mostrato a qualcuno lo script di The Batman. Mi hanno detto 'Penso che la sceneggiatura sia buona. Penso inoltre che berrai fino alla morte se affronti quello che hai già vissuto un'altra volta'".

L'attore aveva infatti sofferto a causa dell'accoglienza negativa ricevuta da Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League . Gli attacchi ricevuti da Ben Affleck, anche da parte dei fan, avevano peggiorato la sua situazione, spingendolo a scivolare nuovamente nel tunnel dell'alcol. Ben ha quindi ammesso che ha preferito concentrarsi sul proprio recupero psico-fisico e sul futuro professionale, evitando di rivivere situazioni che non lo avevano aiutato a trovare un equilibrio.

Lo studio ha quindi deciso di modificare totalmente il progetto, approvando il film con star Robert Pattinson che mostrerà una versione più giovane di Bruce Wayne alle prese con i villain di Gotham City.