Ben Affleck: "Mi sono vergognato a morte della mancata nomination all'Oscar per la regia di Argo"

Ben Affleck ricorda ancora con enorme imbarazzo la mancata candidatura all'Oscar per la regia di Argo, film premiato dall'Academy con la statuetta per la miglior pellicola dell'anno. Come ha rivelato il divo durante lo show di Jimmy Kimmel, di solito le due candidature vanno di pari passo, ma nel suo caso non è stato così.

Drante la stagione dei premi 2013 Affleck, regista, interprete e produttore di Argo, ha vinto il Golden Globe, i Critics Choice Awards e i BAFTA come miglior regista, ma tra le sette candidature all'Oscar ottenute dal film non c'era quella per la miglior regia.

"È stato l'annus orribilis in cui tutti mi dicevano, 'Verrai nominato, verrai nominato per la regia'", ha ricordato Affleck. "Così, ovviamente, mi sono svegliato quella mattina e ho scoperto che non ero stato nominato per la miglior regia. All'improvviso è stato un enorme imbarazzo. Mi sono svegliato e la gente mi diceva, 'Non sei stato nominato'".

Ben Affleck in una scena di Argo

Ben Affleck ricorda una delle giornate più imbarazzanti della sua carriera

La storia di Ben Affleck ha ricordato a Jimmy Kimmel la recente premiazione dei Critics Choice Awards dove Una battaglia dopo l'altra ha ricevuto i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale, mentre è stata ignorata la performance di Leonardo DiCaprio, preferendogli come miglior attore Timothée Chalamet per Marty Supreme.

"È più o meno così che mi sono sentito", ha ammesso Affleck. "Il giorno delle nomination all'improvviso è diventato orribile, e subito dopo dovevo andare andare ai Critics Choice Awards. Ricordo di essere arrivato e c'era una coda sul red carpet, tipo 500 persone che morivano dalla voglia di parlare con me, e ognuna di loro diceva, 'Ciao! Quindi la mancata candidatura... Cosa dici? 'Che peccato!'. Alla fine ho vinto il Critics Choice Award."

Ripensando a quella giornata, la star ammette di ricordarsi solo un grande imbarazzo: "Non ero io quello che se ne andava in giro dicendo 'Sarò nominato!', ma ho dovuto affrontare il rituale dovendo rispondere perché non sono stato nominato. Ma io non avevo mai detto che lo sarei stato!"

Al momento Ben Affleck è impegnato nella promozione della sua nuova fatica, il thriller The Rip - Soldi Sporchi, dove affianca l'amico e collega Matt Damon, in arrivo su Netflix il 16 gennaio.