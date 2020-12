Ben Affleck star del film diretto da George Clooney The Tender Bar?

George Clooney si occuperà della regia del film The Tender Bar, progetto prodotto da Amazon Studios, e il protagonista potrebbe essere Ben Affleck.

Ben Affleck potrebbe essere diretto da George Clooney in occasione del film The Tender Bar, un progetto sviluppato per Amazon Studios.

Le due star stanno da tempo cercando un progetto che permetta loro di collaborare e sembra finalmente essere arrivato il momento di una reunion sul set.

George Clooney sarà coinvolto nell'adattamento del libro The Tender Bar scritto da J.R. Moehringer in veste di regista e produttore esecutivo, tramite la sua Smokehouse Pictures che ha fondato con Grant Heslov, in collaborazione con Ted Hope.

La sceneggiatura è invece firmata da William Monahan.

Ben Affleck è attualmente impegnato nelle fasi delle trattative con la produzione, ma l'accordo sarebbe ormai prossimo.

Al centro della storia del lungometraggio ci sarà Moehringer, cresciuto a Long Island e alla ricerca di una figura paterna tra i frequentatori del bar di suo zio.

Recentemente Ben Affleck ha finito le riprese del thriller Deep Water e di The Last Duel, diretto da Ridley Scott, e prossimamente sarà impegnato sul set di Hypnotic firmato da Robert Rodriguez.