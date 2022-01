The Tender Bar, su Prime Video in streaming da oggi

Il film The Tender Bar è il nuovo progetto diretto da George Clooney con star Ben Affleck ed è disponibile in streaming da oggi su Amazon Prime Video!

Il film The Tender Bar è il nuovo progetto diretto da George Clooney con star Ben Affleck ed è disponibile in streaming da oggi 7 gennaio 2022 su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati al servizio.

I protagonisti di The Tender Bar saranno Ben Affleck, Tye Sheridan, Lily Rabe e Christopher Lloyd. Tra gli interpreti del film scritto da William Monahan (The Departed) ci saranno anche Sondra James (Joker), Max Martini (Sgt. Will Garner), Michael Braun (The Affair), Matthew Delamater (Castle Rock), Max Casella (The Marvelous Mrs. Maisel), Rhenzy Feliz (Marvel's Runaways), Ivan Leung (The Disappearance of Mrs. Wu), Briana Middleton (3:35 To Boston) e l'esordiente Daniel Ranieri.

Locandina di The Tender Bar

George Clooney porterà sugli schermi la storia di J.R. (Sheridan), cresciuto senza un padre grazie al sostegno e all'aiuto del barista Zio Charlie (Affleck), che considera una figura paterna. La madre (Rabe) di J.R. lotta pur di far ottenere al figlio le possibilità che a lei sono state negate e lascia il controllo della casa al padre (Lloyd). J.R. cerca di iniziare a realizzare i propri sogni, romantici e professionali, passando inoltre il tempo nel locale dello zio Charlie.

Ranieri avrà la parte di J.R. da bambino, James sarà la nonna del protagonista, Martini il padre assente che lavora come DJ e il figlio conosce solo come "La voce" alla radio. Braun, Delamater e Casella avranno la parte di alcuni clienti del bar, mentre Feliz e Leung sono dei compagni di studio del giovane, particolarmente privilegiati. Middleton ha la parte di una ragazza che si ritrova ad essere la musa di J.R.