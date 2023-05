Ben Affleck sbatte lo sportello dell'auto alla moglie Jennifer Lopez, il video diventa virale

Una passeggiata per prendere un caffè si trasforma in una ridda di speculazioni sui social media dopo che il video in cui Ben Affleck chiude lo sportello alla moglie Jennifer Lopez con un po' troppa energia è diventato virale.

Internet torna a occuparsi dei Bennifer, la coppia formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez che a tratti sembra un po' meno innamorata del previsto. È diventato rapidamente virale il video in cui Affleck, con espressione infastidita, sbatte lo sportello dell'auto dopo aver fatto salire la moglie, che aveva le mani occupate.

Come una coppia qualsiasi, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono usciti martedì per prendere un caffè, passeggiando mano nella mano per le strade di Santa Monica.

In un video, che attualmente ha più di 3 milioni di visualizzazioni su TikTok, l'attore appare stufo e infastidito mentre cammina verso l'auto pochi passi più avanti della Lopez. Dopo aver aperto la portiera e fatto accomodare in auto la moglie, Affleck la chiude con un colpo deciso, agitando il braccio mentre si avvicina al lato del guidatore.

Prima di salire a bordo del veicolo, Ben Affleck fissa la persona che lo sta riprendendo e alza la mano come per farla smettere.

Le speculazioni dei fan sul video dei Bennifer

Dopo che il video è divenuto virale su Twitter, i fan si sono lanciati in speculazioni sul motivo per cui l'attore appariva così infastidito, forse nei confronti della moglie o magari della troppa attenzione concentrata su di lui.

"Ben è stanco di lei", ha twittato una persona, mentre qualcun altro lo ha descritto come "letteralmente il marito più infelice e più pressato di Hollywood".

"Dal modo in cui ha chiuso la porta si capisce che lei lo sta facendo impazzire", ha scritto qualcun altro. "Sembra che Ben non abbia pace da un po'."

"Mi sembra che sia frustrato dai paparazzi", ha twittato una persona in risposta, seguita da qualcun altro che ha notato il modo in cui fissa chi lo sta riprendendo alla fine del video.

"Letteralmente non gli piacciono i paparazzi", ha aggiunto qualcun altro. "Guardate come scuote la testa. È così ogni volta che una telecamera è su di lui".