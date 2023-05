Ben Affleck, un'esperta legge il linguaggio del corpo dei Bennifer sul red carpet: ecco cosa è accaduto

Un'esperta ha letto il linguaggio del corpo di Ben Affleck e Jennifer Lopez: secondo quanto riferito i Bennifer hanno litigato sul red carpet di The Mother, per poi riappacificarsi in fretta.

I Bennifer hanno litigato sul red carpet di The Mother ieri sera: secondo un'esperta di linguaggio del corpo Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno manifestato "intenso disaccordo e pensiero non allineato" durante la loro ultima apparizione sul tappeto rosso, in occasione della premiere di Los Angeles dell'ultimo film della Lopez, The Mother.

Non è la prima volta che la coppia hollywoodiana appare tesa e litiga a un evento pubblico: le star sono state viste mentre litigavano sul red carpet per poi riconciliarsi in fretta con un bacio davanti alle telecamere e agli scatti dei fotografi, cosa che ci si aspetta da una coppia di celebrità appena sposate.

Judi James, un'esperta di linguaggio del corpo, ha affermato che la Lopez sembra la più dominante dei due, mentre la postura di Affleck suggerisce che stia supplicando sua moglie durante un momento di disaccordo: "Questa apparizione sul tappeto rosso è stata piena di stati d'animo contrastanti per quanto concerne il linguaggio del corpo di Ben e Jennifer. Le foto sembrano suggerire un momento di intenso disaccordo o di pensiero non allineato."

"Jennifer è dritta, sicura di sé e imponente mentre guarda Ben negli occhi e gli punta il dito contro. Il comportamento di lui è molto diverso, sembra che abbia piegato le ginocchia per portare la testa all'altezza di quella di Jen e il suo contatto visivo ravvicinato suggerisce una supplica o una domanda. Il suo modo di gesticolare è un evidente segno di frustrazione", ha concluso l'esperta.

L'incidente ha ricordato ai fan una serie di diverbi simili che hanno avuto luogo negli ultimi mesi, in primis quello in cui una Lopez visibilmente frustrata per un'apparente mancanza di entusiasmo da parte di Ben Affleck ai Grammy Awards può essere vista sussurrare delle parole all'orecchio di suo marito.