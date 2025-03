Ben Affleck, la risposta al figlio che vuole un paio di scarpe da 6000 dollari è esemplare

L'attore ha risposto per le rime al figlio che gli aveva chiesto un paio di scarpe davvero costosissime, delle Dior Air Jordan

Ben Affleck sarà anche un appassionato di sneakers, ma non ha intenzione di comprare ai suoi figli oggetti costosi solo perché, presumibilmente, può permetterseli.

Il Premio Oscar lo ha detto chiaramente sabato, quando ha portato il figlio tredicenne Samuel alla convention di sneaker Got Sole a Los Angeles, dove non ha colto l'occasione per comprargli un paio di Air Jordan 1 Dior da 6.000 dollari su cui aveva messo gli occhi.

"Dovrai tagliare un sacco di prati", ha detto Affleck a Samuel dopo aver appreso il prezzo delle scarpe da ginnastica, secondo un filmato della convention pubblicato online. Affleck ha continuato a punzecchiare il figlio, dicendo che le scarpe gli piacevano solo "perché sono costose". "No, sono resistenti! Ho sempre detto che sono belle", ha replicato Samuel.

Il battibecco tra Affleck e figlio immortalato dalle telecamere

Jennifer Garner e Ben Affleck in una foto

Mentre si aggirava tra i corridoi affollati, secondo il video, Samuel avrebbe detto alla loro guida della convention che, anche se adora le Dior 1, è rimasto "spiazzato" quando ha visto un paio di Nike Red Octobers.

RIP: Matt Damon e Ben Affleck in una scena del thriller

Il vincitore dell'Oscar stesso è un grande appassionato di costosissime sneakers. Dopo tutto, Affleck ha recitato e diretto il film Air - La storia del grande salto del 2023, che raccontava lo storico accordo stipulato da Nike con Michael Jordan. Durante la convention, secondo un altro filmato, la guida ha mostrato ad Affleck e Samuel un paio di Air Jordan del 1985, che Affleck ha definito un paio di scarpe "incredibili".

"Un piccolo pezzo di storia proprio qui", ha detto Affleck. L'attore ha avuto i figli Samuel, Violet e Seraphina con l'ex moglie Jennifer Garner, con cui è stato sposato dal 2005 al 2018. Nelle prossime settimane, lo vedremo nel film The Accountant 2, del quale ha recentemente raccontato una curiosa "acrobazia".