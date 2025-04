Ben Affleck è molto legato a The Accountant 2: "Il personaggio non mi ha mai lasciato"

Ben Affleck e il suo team di The Accountant 2 hanno presentato al pubblico del CinemaCon nuove scene inedite del loro sequel, che i fan stavano aspettando ormai da tempo, così come lo stesso attore protagonista.

Affleck è stato raggiunto dal regista Gavin O'Connor e da altri membri del cast, tra cui Jon Bernthal, per promuovere il seguito della pellicola originale uscita nel 2016. Il sequel, prodotto da Amazon MGM Studios, arriverà nelle sale il 25 aprile.

"È una bella sensazione continuare la storia di The Accountant", ha detto Affleck alla folla dal palco. "Sono entusiasta di interpretare di nuovo questa parte con questo grande cast. Per certi versi, mi sento come se questo personaggio non mi avesse mai lasciato".

The Accountant 2 sarà un sequel ricco d'azione

The Accountant 2, Ben Affleck e Jon Bernthal in un'immagine del film

Jon Bernthal, che interpreta Braxton, il fratello minore del personaggio di Affleck, Christian Wolff, ha detto al pubblico che Wolff ha bisogno di suo fratello, ma Affleck non ne era così sicuro. "Non so se Christian abbia così tanto bisogno di Brax", ha dichiarato Affleck. "Non è necessario, ma è utile". Bernthal ha osservato: "Un lupo deve avere il suo branco". La co-protagonista Daniella Pineda ha aggiunto: "Ho delle scene di combattimento piuttosto brutali, che saranno fantastiche da vedere al cinema".

The Accountant 2: Ben Affleck si annoda la cravatta in una scena

Il filmato mostrato al CinemaCon vede il personaggio di Affleck che si ricongiunge con Bernthal dopo che il cadavere del personaggio di J. K. Simmons viene mostrato all'obitorio. "È passato un po' di tempo, vero?". Bernthal dice ad Affleck nel filmato.

Più tardi, i due trovano un modo insolito di legare quando finiscono in una rissa da bar con altri avventori. "Mio fratello non si stava divertendo stasera, ma ora lo farà", afferma Affleck nel valutare la rissa.