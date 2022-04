Ben Affleck e Matt Damon racconteranno la storia del fondatore della Nike Sonny Vaccaro in un film

Ben Affleck e Matt Damon tornano a unire le forze per raccontare la vera storia del fondatore della Nike Sonny Vaccaro in un film diretto da Affleck.

Ben Affleck e Matt Damon, amici nella vita e sul set, tornano a collaborare insieme per raccontare la vera storia dell'ex dirigente della Nike Sonny Vaccaro in un lungometraggio che verrà prodotto da Amazon Studios e Skydance Sports.

Oscar 2017: Matt Damon con Ben Affleck sul palco

Ben Affleck dirigerà, scriverà e co-interpreterà il dramma sportivo senza titolo, mentre Matt Damon reciterà, scriverà e produrrà. Anche Mandalay Pictures, la compagnia gestita da Peter Guber e Jason Michael Berman, produrrà il progetto.

A interpretare Sonny Vaccaro sarà Matt Damon, mentre Ben Affleck si ritaglierà il ruolo del co-fondatore di Nike Phil Knight. Al centro della storia si racconteranno gli sforzi della compagnia di abbigliamento sportivo di ingaggiare la superstar del basket Michael Jordan come testimonial, impresa impossibile all'epoca, ma realizzata grazie al venditore di scarpe sportive anticonformista. L'accordo rappresentò un trampolino di lancio per il brand sportivo aiutando anche lo sport.

Al centro del plot ci sarà la ricerca incessante di Sonny Vaccaro di ingaggiare Jordan in quella che allora era la terza azienda di scarpe, un viaggio che lo condusse a contattare i genitori del campione, in particolare la sua potente e dinamica madre, ma anche ex allenatori, consulenti e amici. Jordan sarà una figura mitica in bilico sopra il film, che non si vedrà mai, anche se Vaccaro cercherà di raggiungerla accedendo a coloro che gli sono vicini.

Alla base del film c'è il documentario di ESPN del 2015, Sole Man, incentrato sulla figura di Sonny Vaccaro. Il presidente di Skydance Sports Jon Weinbach, uno dei produttori della serie su Michael Jordan, The Last Dance, è stato fondamentale per ottenere i diritti della vita di Vaccaro.

Ben Affleck e Matt Damon hanno fatto la breakdance nella metro di Boston con indosso "tute di nylon Puma"

Affleck e Damon stanno ora rielaborando la sceneggiatura del progetto, che sarà il primo film importante della divisione Skydance Sports di David Ellison, appena coniata. Skydance ha già un legame con il mondo dello sport attraverso il suo investitore, RedBird Capital.

Il progetto segnerà la prima volta che Ben Affleck dirigerà un film che vede interprete il suo amico di lunga data Matt Damon. I due hanno vinto un Oscar per aver scritto la sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle. La coppia si è anche riunita l'anno scorso per The Last Duel, diretto da Ridley Scott, con Damon nuovamente protagonista e Affleck in un ruolo di supporto.