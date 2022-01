Ben Affleck e Matt Damon hanno fatto la breakdance nella metro di Boston con indosso "tute di nylon Puma"

Anche le celebrità, in passato, hanno fatto qualcosa di cui vergognarsi. Ben Affleck ha rivelato uno scheletro nell'armadio non da poco che condivide con l'amico Matt Damon. Per fare qualche soldo extra i due attori si sarebbero esibiti come ballerini di breakdance sulla metro di Boston con indosso delle tute di nylon Puma.

Oscar 2017: Matt Damon con Ben Affleck sul palco

Come ha rivelato Ben Affleck al The Kelly Clarkson Show, l'idea sarebbe stata proprio di Matt Damon:

"Avevamo delle tute Puma in nylon, uh, tute Nike. Le tute da ginnastica, erano solo un sottile lenzuolo di nylon, sai? Ma è stato bello. E le abbiamo indossate, volevamo essere cool, e così abbiamo imparato a fare breakdance. E poi Matt ha detto, 'Se prendi del linoleum e lo metti giù alla metropolitana, potremmo fare alcune delle nostre mosse, sai? E magari tiri fuori un cappello."

The Last Duel: Ben Affleck parla delle critiche ai millennials di Ridley Scott e del flop al botteghino

Quando Clarkson ha chiesto all'attore se il famoso duo ha fatto soldi, Affleck ha risposto con un deciso no:

"Beh, non dirò che nessuno abbia messo un quartino nella tazza. Passavano guardandoci con un misto di pietà e stupore. 'Wow, non si vede molto.' Ma sì, abbiamo fatto un sacco di popping, lock e back spinning, ma Matt ha provato a fare il Windmill, che non ha mai padroneggiato del tutto. Io ero più abile nel Back Spin e nel Kick Worm. Se mi chiedessi di farlo ora, ti farei causa perché mi si bloccherebbe la schiena immediatamente".

A partire dal 7 gennaio ritroveremo Ben Affleck in The Tender Bar, biopic familiare diretto da George clooney. E no, nel film non ballerà la breakdance.