Ben Affleck, Leah Remini ricorda la prima scena col divo in Ultimo appello: "Ero pietrificata"

Leah Remini ha ricordato il primo incontro con Ben Affleck sul set di Ultimo appello, film del 1995, confessando di essere rimasta pietrificata di fronte all'attore.

Qualche settimana fa, Leah Remini ha condiviso una clip di Ultimo appello in cui divide la scena con Ben Affleck e Brendan Fraser. Nel cast del film anche Alyssa Milano, French Stewart e, in ruoli minori, Matthew McConaughey e Sam Rockwell.

Ripensando all'incontro sul set con Ben Affleck, Leah Remini ha confessato scherzosamente a People di non ricordare "niente":

"Ero pietrificata. Ero solo pietrificata. Ricordo Brendan Fraser che era così adorabile con me. E poi il ragazzo alla fine di quella clip in cui la nostra faccia è fuori dalla finestra, che urla qualcosa a Ben Affleck. Mi ha fatto ridere così tante volte"

L'attore citato da Leah Remini è Jay Lacopo, che nel film interpretava un autista di autobus: "Non ero neppure in grado di ridere. Ero pietrificata. Ero inorridita da me stessa perché continuavo a rovinare le riprese perché quel ragazzo nella clip era così divertente. Continuava a fare cose diverse, e quindi continuava a farmi ridere".