Ben Affleck: "Jennifer Lopez vittima di commenti sessisti e razzisti quando stavamo insieme"

Ben Affleck ha ricordato la relazione con Jennifer Lopez e i commenti razzisti e sessisti mossi contro di lei dalle persone durante il loro fidanzamento, durato dal 2002 al 2004.

Ospite del podcast di Hollywood Reporter Awards Chatter, Ben Affleck ha spiegato cosa abbia significato vivere una relazione chiacchierata come la loro di fronte all'attenzione dei media:

"Le persone sono state così fottutamente cattive con lei, sessiste, razziste. Sono state scritte cose orribili su di lei che se le scrivessi tu verresti licenziato in un batter d'occhio".

Per Ben Affleck solo oggi Jennifer Lopez "viene celebrata e rispettata per il lavoro che ha fatto, soprattutto pensando al luogo da cui proviene e ciò che ha realizzato. Così come dovrebbe essere! Venendo dal Bronx, direi che hai più possibilità di diventare come Sonia Sotomayor (la Giudice della Corte Suprema) che di avere la carriera di Jennifer Lopez".

Nel corso della sua carriera, Ben Affleck ha avuto i suoi problemi con la stampa e con l'attenzione dei paparazzi ed è consapevole che tutto questo fa parte del business:

"C'è sempre una storia del mese e io che frequento Jennifer Lopez è diventata la storia perfetta per i tabloid in un'epoca in cui questo business è cresciuto in maniera esponenziale. Ancora oggi qualcuno mi dice 'Ti ho visto nelle foto sui giornali! Sì, sono uscito di casa a buttare la spazzatura, non è che ero lì apposta. Sembra che se uno esce di casa, lo sta facendo nella speranza di essere così fortunato da finire in sesta pagina del Daily Mail. Assurdo!"

