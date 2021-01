Ben Affleck: la disastrosa foto con i Dunkin' Donuts riassume il 2020

Pensate di aver avuto un 2020 difficile? Credete che tutto sia andato a rotoli? Beh, allora vi rivedrete facilmente in queste foto di Ben Affleck la mattina della Vigilia di Capodanno, alle prese con i suoi Dunkin' Donuts, come del resto hanno fatto anche gli utenti di Twitter.

Le immagini in questione vedono infatti l'interprete di Bruce Wayne/Batman cercare di gustarsi tranquillamente il suo ultimo ordine dell'anno da Dunkin' Donuts, o almeno, questi sembravano essere i piani... Perché prima che possa farlo, ecco che cade tutto a terra (per fortuna i contenuti erano ancora imbustati e inscatolati), e l'attore è dunque costretto a raccoglierli, mostrando un'aria tanto scocciata, quanto decisamente rassegnata.

"Ben Affleck con delle braccia muscolosissime che rovescia la sua consegna da @dunkindonuts (31/12/2020)".

E bisogna ammettere che, guardando le immagini, non è certo difficile provare empatia per l'attore, più che altro perché in queste foto sembra essere racchiusa efficacemente l'essenza del 2020 per molti, troppi di noi.

"Il mio anno riassunto da due foto di Ben Affleck".

"Ben Affleck è tutti noi: Gennaio 2020, eravamo forti. Avevamo le migliori intenzioni. Volevamo solo mangiare i nostri donut e bere caffé con i nostri amici. E poi, tutto è andato in mille pezzi..."

"Mi sento come se mi confidassi con Ben Affleck, lui mi capirebbe al volo".

"Ben Affleck continua ad essere lo specchio delle mie emozioni".

"Ci ha regalato un'ultima gemma per questo 2020, questo è amore".

Che il nuovo anno possa essere pieno di caffé e ciambelle (possibilmente, il più lontani possibili dai pavimenti) per tutti noi e, ovviamente, per Ben.