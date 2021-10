Ben Affleck esalta George Clooney: "Da lui le migliori note di regia della mia carriera"

Ben Affleck ha esaltato le doti di George Clooney dietro la macchina da presa, ammettendo che dall'amico e collega ha ricevuto le noti di regia migliori della sua carriera, superiori a quelle di qualsiasi altro regista con cui abbia lavorato nel corso degli anni.

Ben Affleck è attualmente impegnato con la promozione di The Tender Bar, il film prodotto da Amazon Studios diretto da George Clooney e basato su un libro di memorie di JR Moehringer. L'attore ha quindi approfittato di una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter per elogiare il suo amico e collega, lasciando emergere tutta l'ammirazione che nutre da sempre nei suoi confronti. Affleck ha parlato delle capacità di regia di Clooney, dicendo: "Le sue note di regia sono migliori di quelle di qualsiasi regista con cui abbia mai lavorato. Sono così utili. È il risultato del suo aver fatto questo lavoro per così tanto tempo, averlo fatto davvero bene ed aver imparato da registi davvero bravi. Lui attribuisce le sue doti ad altri registi con cui ha lavorato ma il merito è altrettanto della sua esperienza e del tempo che ha dedicato alla recitazione e all'interpretazione dei suoi ruoli".

Considerando che Affleck ha lavorato con una serie di registi incredibili nel corso della sua carriera, inclusi giganti come David Fincher, Gus Van Sant, Kevin Smith e Richard Linklater, questo per George Clooney rappresenta un gran bel complimento. Affleck ha continuato con gli elogi, fornendo alcuni esempi concreti di ciò che ha apprezzato del lavoro di Clooney: "Ho avuto esperienze in cui un regista parlava per 45 minuti prima di una scena, risultando tortuoso e astratto, e tu te ne andavi pensando 'Non so ancora come devo interpretare il personaggio'. George dà note che riguardano sia la vita interna del personaggio, ma anche la specificità di ciò che sta realmente accadendo in quel momento. È davvero un esperto. Sono solo fortunato ad aver avuto la possibilità di lavorare con lui".

Affleck ha infine dichiarato: "George può articolare le scene in un modo molto specifico e stenografico, e fa scelte che risultano così giuste da farti sentire quasi imbarazzato a non averci pensato prima. Spesso, dice semplicemente 'No, quella battuta è divertente. Questa è più divertente', e cambia l'intera scena e tutto ciò che stai facendo al punto da renderla cinque volte migliore".

The Tender Bar arriverà su Amazon Prime Video il 7 gennaio 2022.