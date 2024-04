Ben Affleck e Jennifer Garner, il figlio Fin annuncia la sua nuova identità al funerale del nonno

Il figlio quindicenne di Ben Affleck e Jennifer Garner, precedentemente conosciuto come Seraphina Rose, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale con il nome Fin, annunciando la propria nuova identità di genere. Il coming out si è svolto durante la cerimonia di commemorazione del nonno.

In completo nero e capelli rasati, Fin si è presentato con il suo nuovo nome prima di leggere un versetto della Bibbia alla congregazione presso la Christ Church United Methodist a Charleston, West Virginia. Fin era stato fotografato con il nuovo look già a febbraio ma soltanto sabato scorso si è presentato pubblicamente per la prima volta come Fin Affleck.

La presentazione

Il funerale, trasmesso in diretta Facebook, era del padre di Jennifer Garner, William Jack Garner, scomparso settimana scorsa all'età di 85 anni. Fin si è presentato al leggio:"Ciao, mi chiamo Fin Affleck" prima leggere il Capitolo 16, Versetto 8 del Libro dei Proverbi:"Meglio poco con giustizia che molte ricchezze con ingiustizia".

Oltre a Fin, nato nel 2009, dall'unione tra Jennifer Garner e Ben Affleck sono nati anche Violet Anne nel 2005 e Samuel nel 2012. Nel 2023, Ben Affleck è tornato a vestire i panni di Bruce Wayne/Batman in Aquaman e il Regno Perduto e in The Flash mentre Jennifer Garner riprenderà il ruolo di Elektra, già interpretato in Daredevil del 2003, con protagonista il futuro marito, e nel film omonimo dedicato interamente al personaggio nel 2005. Affleck e Garner hanno divorziato nel 2017; l'attore nel 2021 è tornato a frequentare Jennifer Lopez, con la quale si è sposato nel luglio 2022 a Las Vegas.

Lo scorso anno, Ben Affleck è tornato alla regia con Air - La storia del grande salto, il racconto della storica trattativa tra Michael Jordan e la Nike per la celebre linea di calzature Air Jordan, che contribuì alla fama del cestista americano, all'epoca ancora sconosciuto. Nel cast del film Matt Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina e lo stesso Ben Affleck.