Ben Affleck e Ana De Armas: tenero bacio per le strade di Los Angeles

La relazione amorosa tra Ben Affleck e Ana De Armas, iniziata sul set di Deep Water, thriller psicologico diretto da Adrian Lyne che uscirà il prossimo novembre, si fa sempre più profonda come dimostrano le ultime immagini diffuse online in cui i due si scambiano baci e dolci effusioni.

Nonostante la California sia in lockdown e ai cittadini è stato richiesto di autoisolarsi per prevenire la diffusione del Coronavirus, Ben Affleck e Ana de Armas si sono scambiati, infatti, un tenero bacio durante una passeggiata serale per le strade del quartiere di lui a Los Angeles, dimostrando di essere molto intimi. I due attori sono stati paparazzati mentre portano a spasso il cagnolino di Ana per il quartiere, con un look alquanto casalingo.

Le foto, però, hanno destato qualche critica da parte dei più attenti che sottolineano le regole di sicurezza emanate dai governi in queste settimane. I due attori, infatti, non rispettano la distanza di sicurezza sanitaria imposta e sono stati anche visti parlare con un vicino senza rispettare la stessa.

Ben Affleck & Ana de Armas Share a Kiss During an Early Evening Dog Walk https://t.co/EcgQDKoB1N pic.twitter.com/QyfMymVpIW — Shatta Bandle (@_ShattaBandle) March 24, 2020

Ben Affleck passionately kisses girlfriend Ana de Armas as they break from quarantine https://t.co/ifd4CXZIWW pic.twitter.com/NHUY7Q4YDT — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) March 24, 2020

Come anticipato, la scintilla tra Ben Affleck e Ana De Armas è scoccata sul set del film Deep Water, dove interpretano il ruolo di marito e moglie, ma la coppia è sempre stata molto riservata fino ad oggi.

Ana De Armas, per chi non lo sapesse, è diventata una delle attrici più richieste dopo il suo ruolo in Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson e l'atterraggio nel ruolo di Bond girl nel prossimo No Time