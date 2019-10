Ben Affleck usa una app di dating per trovare la nuova fidanzata

Ben Affleck sarebbe un assiduo utilizzatore di una app di dating per trovare la nuova fidanzata, preferibilmente non famosa.

Ben Affleck si sarebbe iscritto a una app di dating per trovare una nuova fidanzata, che deve avere una caratteristica in realtà molto diffusa: deve essere una non famosa. A rivelarlo è il magazine Page Six, dopo la "soffiata" della solita fonte anonima vicina e molto indiscreta.

"Ora ha voglia di avere una vera relazione ma sta cercando di evitare le celebrità. È in un buon momento della sua vita ed è riservato: ha accanto i suoi figli e si sta concentrando sul lavoro, ma è anche pronto per innamorarsi ancora" ha dichiarato la fonte, aggiungendo il piccolo dettaglio dell'iscrizione all'app di incontri di Ben Affleck. E non è sembrato un caso che un paio di settimane fa i paparazzi l'abbiano beccato a cena, all'Hotel Bel-Air, in compagnia di una bella donna bruna la cui identità è però sconosciuta. Chi li ha visti da vicino ha dichiarato: "Sembrava un incontro innocente, una specie di primo appuntamento. Lui era di buon umore e sembravano davvero a proprio agio. Non si scambiavano effusioni o roba simile, stavano solo cenando".

Una volta diffusa la notizia la curiosità si è scatenata: qual è l'app utilizzata da Ben Affleck? Ovviamente si tratta di Raya, un social network per incontri e networking assolutamente esclusivo, che esiste dal 2015 e conta poco più di 10.000 iscritti (tra cui personaggi come Sharon Stone, Cara Delevingne, Moby, Zach Braff, Matthew Perry). Viene chiamata la "Tinder degli Illuminati" e permette l'accesso solo a chi è particolarmente bello, seguito su Instagram, ricco, carismatico e tutta una serie di altre qualità poco amiche della modestia. Essere famosi e lavorare nell'industria dello spettacolo è una via d'accesso preferenziale, ma su Raya ci sono anche molte persone non famose.

Dopo l'articolo del magazine la stessa fonte si è affrettata a chiarire che Ben Affleck non sarebbe più su Raya e che la bruna misteriosa era in realtà in sua compagnia per lavoro. Ma il diavolo alberga nella redazione di Page Six, che non solo ha scoperto che Affleck è ancora sull'esclusivo social network, ma che poco dopo la pubblicazione dell'articolo ha anche cambiato la canzone che fa da sottofondo alle sue foto, dimostrando quindi una certa attività. Segno, di conseguenza, che la ricerca per la fidanzata non famosa sta continuando.

Dopo la separazione da Jennifer Garner, sua moglie per 10 anni e mamma dei suoi 3 figli, Ben Affleck ha avuto solo due relazioni di un certo peso, quella con la modella di Playboy, Shauna Sexton, invisa al suo entourage per lo stile di vita che poco si addiceva alla compagna di un ex alcolista, e quella con la produttrice Lindsay Shookus, più lunga e importante ma terminata definitivamente all'inizio del 2019.