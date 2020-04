The Batman, Ana de Armas è una sensuale Poison Ivy in una fanart

Ana de Armas con i capelli rossi è una sensuale Poison Ivy in una fanart del film The Batman condivisa da su Instagram.

Ana de Armas si trasforma nella provocante Poison Ivy in una fanart di The Batman, proveniente da Instagram, e i fan pensano che non sarebbe affatto male come idea.

Tempo fa era stata la cantante Rihanna ad autocandidarsi - in risposta a diversi rumor in proposito - per il ruolo della femme fatale di casa DC, semmai avessero avuto intenzione di introdurre il personaggio nella pellicola diretta da Matt Reeves, mentre ora è il digital artist Mizuri a proporre (su richiesta) l'attrice di Blade Runner 2049 e Knives Out come possibile interprete.

"Dopo la mia edit di Zatanna, in molti mi hanno chiesto di trasformare Ana de Armas in Poison Ivy. Ho pensato di fare un tentativo, spero vi piaccia il risultato!"

Al momento non vi sono indizi che anche Poison Ivy possa unirsi alla già folta schiera di villain presenti nel film con protagonista Robert Pattinson - in teoria contiamo già l'Enigmista di Paul Dano, il Pinguino di Colin Farrell e il Carmine Falcone di John Turturro, per non parlare della Catwoman di Zoë Kravitz che è da vedere cosa combinerà - ma Miss Pamela Isley, quale che sia l'attrice che l'andrebbe poi a interpretare, non sarebbe certo un'aggiunta sgradita. E voi invece, chi vorreste vedere nel ruolo di Poison Ivy?