Belve: Francesca Fagnani svela perché l’intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda: “Ecco la verità”

Francesca Fagnani ha raccontato perché l'intervista ad Anna Pettinelli, registrata per Belve, non è mai stata trasmessa. Nessuna censura e nessuna polemica: ecco il vero motivo.

Ieri A Napoli, durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/2026, Francesca Fagnani - che tornerà in onda sia con Belve che con lo spin-off Belve Crime- ha fatto chiarezza su un retroscena che aveva fatto molto discutere. Intervistata da SuperGuidaTv, la giornalista ha finalmente spiegato il vero motivo per cui l'intervista ad Anna Pettinelli non è mai stata trasmessa.

Il caso dell'intervista 'sparita'

"L'intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di particolare", ha raccontato la conduttrice. "Il martedì precedente avevo registrato quattro interviste e sono andata lunghissima, troppo lunga persino per la seconda serata, che è quella di Nino Frassica. Avevo altre quattro interviste ancora e avrei finito alle due di notte. Ho dovuto necessariamente sacrificare un'intervista e l'ho fatto con grande dispiacere. Era un'intervista molto garbata e carina, proprio come è Anna. Mannaggia".

A lanciare per primo l'indiscrezione era stato Dagospia, che aveva scritto: "L'intervista ad Anna Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia".

Anna Pettinelli ad Amici

La reazione della profesoressa di Amici

La notizia era stata poi confermata indirettamente dalla stessa Anna Pettinelli, che aveva pubblicato (e successivamente rimosso) un video dal backstage di Belve sui suoi profili social. Nel filmato si vede la speaker radiofonica in attesa di entrare in studio, mentre in sottofondo si sente l'introduzione di Francesca Fagnani.

"È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l'è data da sola: 'Bella patata sono io'. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli. A corredo della storia, la Pettinelli aveva taggato il suo manager Andrea Di Carlo, che nel video le dice ironicamente: "Neanche Grace Jones!", riferendosi al suo look particolarmente eccentrico. Sempre nella storia, la Pettinelli aveva replicato con autoironia: "Andrea caro! Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!".