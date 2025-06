Francesca Fagnani rinnova con la Rai: Belve si allunga con più puntate, ecco cosa prevede il contratto

Un'edizione di Belve Crime al via stasera, un'altra di Belve appena conclusa con ottimi ascolti: le Belve di Francesca Fagnani sono uno dei prodotti di punta di Rai 2, che certo non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire sia la giornalista che il suo format.

A poche ore dal debutto dello spin off dedicato alla cronaca nera infatti, è arrivata la notizia che la Fagnani ha rinnovato il contratto con la Rai.

Cosa prevede il nuovo contratto

Belve: Francesca Fagnani

A renderlo noto, è l'Adnkronos, secondo cui la Fagnani avrebbe firmato un contratto biennale. Secondo l'agenzia, Belve tornerà con una durata maggiore: più puntate e, di conseguenza, più ospiti. Ovviamente, se andrà bene anche in versione crime, potremo ritrovare anche quella.

Il successo di Belve e gli ospiti che iniziano a ripetersi

Locandina di Belve

Naturalmente la Rai sta cavalcando il successo del programma, capace di essere seguito e diventare anche virale con i suoi contenuti. L'ultima stagione si è confermata molto apprezzata dal pubblico, con uno share medio del 9,04% e 1milione 431mila telespettatori medi.

Va detto però che, a fronte di questo gradimento, è stato impossibile non notare che ospiti come Floriana Secondi e Bianca Balti erano già alla loro seconda intervista. Che inizino a scarseggiare le "belve"? Anche Massimo Ferrero era già stato intervistato, ma in quell'occasione poi non aveva firmato la liberatoria per la messa in onda.

Chissà se nella prossima stagione vedremo l'intervista ad Anna Pettinelli, registrata ma mai trasmessa perché secondo Dagospia sarebbe stata ritenuta troppo "moscia".

Lo spinoff crime

Intanto stasera esordirà Belve Crimecon un' intervista esclusiva a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la collaboratrice di giustizia Tamara Ianni ed Eva Mikula, al tempo fidanzata di Fabio Savi, uno dei membri della Banda della Uno Bianca, che terrorizzò l'Italia tra il 1987 e il 1994.