Belve, l'intervista di Anna Pettinelli che non vedremo mai: ecco perché

Un'intervista registrata che non andrà mai in onda: a Belve infatti, sarebbe arrivata anche Anna Pettinelli. Ma il motivo per cui non la vedremo è davvero inaspettato.

La "belvata" stavolta, anziché l'ospite, l'avrebbe fatta il programma di Francesca Fagnani. Oggi infatti, il sito di Dagospia ha lanciato una succosa indiscrezione: ci sarebbe un'intervista registrata che è destinata a rimanere tale, lasciata a prendere polvere negli archivi Rai.

Il motivo? Secondo il sito, non abbastanza da "belva".

L'intervista che non vedremo

Locandina di Belve

L'intervistata sarebbe Anna Pettinelli. A quanto pare, la professoressa di Amici si sarebbe seduta sul celebre sgabello, ma noi non la vedremo mai.

Giuseppe Candela infatti, scrive su Dagospia: "Anna, che belva ti senti? Non lo sapremo mai. L'intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia".

Dunque nessuna controversia né mancata liberatoria: alla base di questa decisione, ci sarebbe proprio una questione di assenza di show. Al punto che il team autorale avrebbe deciso di accantonare l'intero girato.

Chi l'avrebbe mai detto? Dopo averla conosciuta come speaker radiofonica, vista ad Amici e in coppia a Temptation Island, una Pettinelli così "moscia" da essere persino scartata, non ce la saremmo aspettata.

Lo spinoff Belve Crime

Massimo Bossetti

Intanto, con il quarto appuntamento di martedì scorso, Belve ha concluso il suo ciclo per questa stagione televisiva. Ma la prossima settimana ritroveremo la Fagnani in video: la giornalista infatti, sperimenterà una nuova versione del suo programma, Belve Crime.

Incentrato sulla cronaca nera, Belve Crimeseguirà le orme della Leosini, ponendosi faccia a faccia con condannati e protagonisti dei casi di cronaca più efferati e discussi.

Martedì 10 giugno ad esempio, la Fagnani partirà con un'intervista in carcere a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.