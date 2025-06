Belve, Anna Pettinelli conferma l'intervista con un video che viene poi subito rimosso

L'indiscrezione era vera: Anna Pettinelli ha davvero registrato un'intervista per Belve. Proprio ieri infatti, Giuseppe Candela su Dagospia aveva anticipato che la voce di RDS e professoressa di Amici, avesse realizzato un'intervista con la Fagnani.

Più tardi, è stata la stessa Pettinelli a confermare via Instagram.

L'intervista di Anna Pettinelli a Belve

Locandina di Belve

Secondo quanto rivelato da Dagospia in un flash, Anna Pettinelli era stata ospite di Belve: l'intervista era stata regolarmente registrata, ma mai trasmessa perché ritenuta troppo "moscia". Candela infatti, scriveva: "L'intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia".

La risposta di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ad Amici

Anna Pettinelli ha voluto chiarire: "moscia" proprio no. Attraverso il suo profilo Instagram infatti, ha condiviso un video registrato proprio nel backstage del programma di Rai 2.

Nel video si vede la Pettinelli in attesa di entrare in studio, mentre in sottofondo si sente anche l'introduzione che le fa la Fagnani:"È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l'è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli".

A corredo della storia, è stato taggato il manager Andrea Di Carlo, che nel video le dice ironicamente "neanche Grace Jones", in riferimento al suo abbigliamento. La Pettinelli scrive dunque a corredo della storia: "Andrea caro! Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!".

Più tardi però, il video è stato cancellato. Certo, immaginarsi la Pettinelli "moscia" non è semplice, dopo averla vista tante volte sul piccolo schermo.