Belli Ciao, su Prime Video in streaming da oggi

Belli Ciao, il nuovo film con Pio e Amedeo, diretto da Gennaro Nunziante, sbarca in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 17 aprile 2022.

La sinossi ufficiale del film anticipa: "Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile?"

Belli ciao: Pio e Amedeo in una foto promozionale

Pio e Amedeo, pseudonimi di Pio D'Antini e Amedeo Grieco, sono tornati al cinema dopo il successo di Amici come noi e Ma tu di che segno 6 di Neri Parenti. Belli ciao è arrivato nelle sale il primo gennaio 2022, distribuito nelle sale da Vision Distribution, e a differenza degli ultimi titoli di Nunziante ha fatto una performance d'incassi molto al di sotto delle aspettative, soprattutto visto il boom televisivo del duo, "solo" 3 milioni di euro finali.

Pio e Amedeo hanno parlato della tematica trattata dal loro film Belli Ciao e sul complesso rapporto tra Nord e Sud: "È un tema battuto ma questo è un film moderno che sviscera il sentimento della società post pandemica. Le persone che si erano trasferite al Nord e con il lockdown sono tornate nella propria terra si sono chieste se sia valsa la pena sacrificare affetti e tempo per la scalata sociale. Questa commedia è nata la sera del 7 marzo del 2020, abbiamo rivoltato l'immagine di quei ragazzi che si ammassavano sui pullman diretti al Sud. Dai bar ai piani alti degli uffici è partito il dibattito se trasferirsi e lavorare dalla campagna. E poi ci pare nuovo lo sguardo su social e influencer, il concetto di felicità fittizia che ci viene imposto. Infine, del Sud proponiamo l'immagine non usuale di quell'entroterra che è la vera ricchezza del Paese. Di Milano non si vede il Duomo ma il Bosco Verticale, perché i simboli cambiano".