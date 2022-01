Belli Ciao: Pio e Amedeo incontrano i fan nelle sale di varie città italiane

Pio e Amedeo saranno in tour nelle sale italiane per presentare il film Belli Ciao e incontrare i fan, ecco le date degli appuntamenti.

Il film Belli Ciao ha debuttato il giorno di Capodanno nelle sale italiane e, dopo l'ottima accoglienza ricevuta dal film, Pio e Amedeo saranno impegnati in un tour nei cinema per presentare il progetto e incontrare i fan.

Il primo appuntamento è per stasera alle ore 20.10 a Roma, presso il The Space Cinema - Roma Parco de' Medici e alle 21.30 alla Multisala Lux di Via Massaciuccoli 33.

Pio e Amedeo introdurranno poi Belli ciao, film che li vede impegnati come protagonisti e sceneggiatori, in altre città partendo da domani, sabato 8 gennaio, a Milano alle ore 18.00 al The Space Odeon e alle 20.20 al UCI Bicocca e poi si sposteranno a Foggia alla Città del Cinema il 9 Gennaio.

Il tour prevede una serie di tappe che toccheranno numerose città, da Napoli il 14 gennaio a Bologna e Modena il 15, a Torino il 16 e numerose altre località, dal nord alla Sicilia, nelle prossime settimane.

Belli Ciao è arrivato al primo posto dei box office italiani, superando anche la concorrenza rappresentata da Matrix Resurrections e Spider-Man: No Way Home. Il film ha totalizzato in 6 giorni un incasso di € 1.744.332 con n. 413 schermi, dati Cinetel, un grande risultato per la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi.

Prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle, Belli Ciao è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con Prime Video, distribuito da Vision Distribution.