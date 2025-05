Bellaria Film Festival 2025 al via: la festa del cinema indipendente dal 7 all'11 maggio

Prenderà il via il 7 maggio la 43ª edizione del Bellaria Film Festival, manifestazione dedicata al cinema indipendente in programma a Bellaria Igea Marina (Rimini) dal 7 all'11 maggio 2025 con la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto.

Cinque giornate dedicate al cinema indie, 58 film in programma, 38 anteprime italiane, ospiti internazionali e un focus sullo sguardo femminile e indipendente che prevede l'arrivo di ospiti come le registe Maura Delpero, Roberta Torre e Alissa Jung, e le attrici Carlotta Gamba e Isabella Ragonese.

Apertura col botto

Il Bellaria Film Festival 2025 prenderà il via mercoledì 7 maggio con il film di apertura: Ari diretto da Léonor Serraille, regista premiata a Cannes con la Caméra d'Or e ospite a Bellaria insieme all'attore protagonista Andranic Manet. Un film che interroga i ruoli maschili in una società in trasformazione, in uscita prossimamente nelle sale italiane con Wanted. La proiezione (ore 21.00, sala Hera - Cinema Astra) sarà preceduta da un'introduzione di Carlotta Vagnoli, autrice, scrittrice e speaker radiofonica, madrina dell'edizione 2025.

La pre-apertura della sezione Casa Rossa Nazionale ospita alle 16.30 L'oro del Reno di Lorenzo Pullega (ore 16.30 sala Hera - Cinema Astra) , anticipato da un talk con i Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio, produttori del film: un confronto sul futuro e sulle sue nuove voci del cinema italiano.

La regista di Vermiglio Maura Delpero

Alle 16.00, il Palazzo del Turismo ospita il primo appuntamento della retrospettiva Le avventurose, con proiezioni di film di Adriana Monti, Emanuela Piovano e Ursula Ferrara - pionieristiche autrici del cinema indipendente italiano - dall'Archivio per il Cinema Indipendente Italiano, che tornano a Bellaria per raccontare il loro sguardo radicale, poetico e politico. La retrospettiva ospiterà anche alcune opere di Roberta Torre e Antonietta De Lillo che, con Emanuela Piovano, saranno presenti a Bellaria.

Spazio alla musica con il DJ set di Djohnson alle 19.00 presso l'Amarcord Pavilion, e dalle 22.30 al Gran Bar con il BFF OFF per il primo appuntamento notturno del festival.

La chiusura del Festival, domenica 11 maggio, sarà con Hot Milk, diretto da Rebecca Lenkiewicz e interpretato da Emma Mackey, Vicky Krieps e Fiona Shaw, in collaborazione con MUBI, tratto dal celebre romanzo di Deborah Levy, in cui una figlia ormai adulta prova a compiere un difficile distacco da una madre inferma.

Programma e informazioni su www.bellariafilmfestival.org.