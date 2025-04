Luca Marinelli è un padre confuso nel trailer di Paternal Leave, nei cinema dal 15 maggio

Un film "familiare" sia per il contenuto sia perché vede Luca Marinelli diretto per la prima volta dalla moglie, l'attrice tedesca Alissa Jung, qui al debutto alla regia. Il trailer di Paternal Leave, che approderà nei cinema il 15 maggio con Vision Distribution dopo l'anteprima mondiale alla Berlinale 2025, anticipa i temi trattati: legami di famiglia, genitorialità, ribellione adolescenziale e responsabilità, il tutto in un ideale ponte tra Italia e Germania.

A fianco di Luca Marinelli, nel cast della pellicola troviamo l'esordiente tedesca Juli Juli Grabenhenrich nei panni della figlia adolescente. Con loro Arturo Gabriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo.

La sinossi

Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca di nome Leo decide di lasciare tutto e recarsi nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.

Leo è cresciuta in Germania insieme alla madre single, senza un padre. Quando scopre chi è il genitore tenutole nascosto per quindici anni lascia la sua casa per recarsi in pieno inverno in un bar della riviera romagnola, ma lo trova chiuso. Finalmente ritraccia Paolo, il padre biologico che si dimostra completamente impreparato all'arrivo della ragazzina. All'inizio, Leo vuole solo delle risposte, ma presto inizia a desiderare ardentemente un posto nella vita del padre. Mentre trascorrono del tempo insieme, Leo e Paolo legano, ma il loro fragile legame viene presto messo alla prova, costringendoli a cercare un difficile equilibrio tra le loro vite passate e quella futura.