Belén Rodríguez provoca due incidenti d'auto e scappa: ancora guai per la showgirl

Dopo l'allarme domestico con tanto di corsa in ospedale, sulla testa di Belén Rodríguez arriva un'altra tegola. Alla showgirl argentina sarebbe stata notificata una denuncia per omissione di soccorso in seguito a due incidenti d'auto da lei provocati nei giorni scorsi in centro a Milano.

Al riguardo non ci sono dubbi. I testimoni hanno riconosciuto la showgirl alla guida della Land Rover Defender che ha provocato due incidenti, causando il ferimento di tre persone, per poi andarsene senza prestare soccorso.

La soubrette e modella argentina Belen Rodriguez

Belen ha provocato due incidenti d'auto a Milano

Secondo Il Messaggero, sabato scorso Belén Rodríguez avrebbe provocato due incidenti d'auto. Il primo si sarebbe verificato in via Melzi d'Eril, nei pressi dell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo sarebbe avvenuto in via San Marco, sempre in centro città, dove avrebbe urtato uno scooter e due mezzi in sosta, ferendo lievemente tre persone.

Un testimone sarebbe riuscito a fotografare la modella e presentatrice che, dopo l'incidente, se ne sarebbe andata senza prestare soccorso. Subito è scattata la denuncia alle forze dell'ordine che starebbero indagando sull'accaduto.

Un'immagine di Belen Rodriguez ospite in tv

L'allarme domestico e la corsa in ospedale: che cosa è successo

A testimoniare la crisi della conduttrice argentina solo qualche giorno fa è arrivata la notizia di un allarme domestico che l'ha vista protagonista. Alle sette del mattino di lunedì i vicini di casa avrebbero allertato le forze dell'ordine dopo aver udito grida di aiuto provenire da casa sua. I soccorsi, giunti a breve giro, avrebbero trovato Belen in grave stato di agitazione e avrebbero impiegato ore prima di convincerla ad aprire la porta e farsi accompagnare in ospedale per controlli. Fondamentale l'intervento dell'ex Stefano De Martino, che sarebbe corso da lei causando un ritardo nelle registrazioni di Affari Tuoi.