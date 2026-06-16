Per Belén Rodríguez finalmente una buona notizia dopo i momenti difficili

Belén Rodríguez è sempre più vicina a raggiungere un obiettivo che insegue da anni: ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl argentina ha infatti annunciato sui social di aver superato l'esame di lingua italiana, uno degli ultimi passaggi necessari per completare l'iter burocratico.

La notizia è arrivata direttamente da Instagram, dove Belén ha condiviso lo screenshot di una chat WhatsApp con il messaggio: "Hai superato l'esame di italiano". Un traguardo importante che la avvicina ulteriormente al riconoscimento ufficiale della cittadinanza del Paese in cui vive e lavora da oltre vent'anni.

Belén e il sogno della cittadinanza italiana dopo 20 anni

Lo scorso febbraio, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Belén aveva raccontato il lungo percorso affrontato per ottenere la cittadinanza italiana. "Gli italiani per me sono una grande famiglia che mi ha accompagnata in questo percorso", aveva dichiarato la conduttrice, spiegando anche di aver perso in passato la possibilità di accedere a una procedura agevolata attraverso il matrimonio con Stefano De Martino.

Belén Rodríguez da Fabio Fazio

"Dopo vent'anni non mi hanno mai dato la cittadinanza. Sono stata anche sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba", aveva raccontato con ironia.

Qual è l'ultimo passo prima di diventare cittadina italiana

Dopo aver superato l'esame di lingua, Belén attende ora il documento del Consolato, che dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Successivamente dovrà prenotare la data per il giuramento, l'ultimo adempimento previsto dalla legge.

La procedura prevede infatti che, una volta ottenuto il decreto di concessione, il richiedente presti giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza (o all'autorità consolare se residente all'estero).

La formula prevista è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". Solo dal giorno successivo al giuramento la cittadinanza italiana diventa effettiva. Per Belen Rodriguez, dunque, il traguardo tanto atteso sembra ormai davvero a un passo.