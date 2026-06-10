Belén Rodriguez e Stefano De Martino sempre insieme? Cosa sta succedendo dopo il ricovero

Per Belén Rodriguez le ultime due settimane sono state particolarmente complesse, tra difficoltà professionali e un passaggio delicato legato a un ricovero al Policlinico di Milano. In questo periodo, la showgirl argentina ha potuto contare in modo costante sul supporto pratico e psicologico dell'ex marito Stefano De Martino, oggi conduttore di Affari Tuoi.

Secondo le ricostruzioni, De Martino è stato tra i primi a intervenire nell'abitazione di Belén quando la situazione ha richiesto un aiuto immediato, con l'assistenza anche dei Vigili del Fuoco per aprire la porta del bagno in cui la showgirl si era rifugiata. Nelle ultime settimane il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato visto spesso a Milano, anche per la gestione del figlio Santiago e per stare vicino all'ex moglie in un momento così delicato.

A parlare della situazione anche il giornalista Valerio Palmieri durante una puntata de La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, raccontando come De Martino e Belén siano stati anche fotografati insieme: "Lui sarà sempre più spesso a Milano perché tiene molto a Belen. Lei ha vissuto un momento di défaillance, come può capitare a molte altre persone. Questa situazione avrebbe potuto essere trattata con maggiore discrezione da parte della stampa. Tuttavia, le voci si sono susseguite e tutti ne hanno parlato. Belén, però, è sempre stata chiara e ha raccontato pubblicamente i suoi problemi legati all'ansia e alla depressione".

Stefano e Belén

Parallelamente, Belén può contare anche sul supporto della sua manager Antonia Achille, con cui avrebbe condiviso un incontro di lavoro legato ai recenti cambiamenti televisivi. Belén, infatti, come confermato da Selvaggia Lucarelli, sarebbe stata la prima scelta della produzione per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, prima che Mediaset decidesse di affidare la conduzione all'ex giurata di Ballando con le Stelle.

Nonostante tutto, Belén ha ancora alcuni ostacoli da superare. Secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl sarebbe indagata per omissione di soccorso in relazione a due incidenti avvenuti nel centro di Milano che hanno coinvolto alcuni veicoli, causando tre feriti lievi. In quell'occasione, Belén Rodriguez non si sarebbe fermata per accertarsi dei danni provocati alle auto e alle persone coinvolte. Da qui sarebbe partita un'indagine che, al momento, si trova ancora in una fase preliminare.