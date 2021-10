Being the Ricardos: il teaser del film con Nicole Kidman e Javier Bardem

Nicole Kidman e Javier Bardem sono Lucille Ball e Desi Arnaz nel primo teaser di Being the Ricardos, il film Amazon Studios diretto da Aaron Sorkin.

Amazon Prime Video ha rilasciato il primo teaser di Being the Ricardos, il film diretto da Aaron Sorkin che vedrà come protagonisti Nicole Kidman e Javier Bardem, e che negli Stati Uniti arriverà anche nei cinema a partire dal 10 dicembre 2021.

In streaming, anche in Italia, Being the Ricardos dovrebbe arrivare in tempo per Natale, il 21 dicembre 2021.

Nel film si ricomporrà la magica coppia di Hollywood formata da Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem), alle prese con una difficile settimana di lavoro sul set della sitcom "I Love Lucy". Dalla lettura del lunedì fino alle ultime riprese del venerdì, Ball e Arnaz si troveranno ad affrontare sfide che potrebbero porre fine sia alla loro carriera che al loro matrimonio. Nella prima clip vengono mostrati momenti della vita di coppia di Ball e Arnaz, accompagnati dalla voce fuori campo della Kidman, fino ad arrivare all'iconica scena di Lucille Ball che calpesta l'uva.

Dove l'avete già vista? In Pretty Woman, è lo sketch in TV che fa tanto divertire Vivian (Julia Roberts) nella sua prima notte in albergo con Edward (Richard Gere).

Nel cast, accanto ai due protagonisti, anche J.K. Simmons e Nina Arianda nei ruoli di William Frawley e Vivian Vance, che erano tra gli interpreti della popolare sitcom. Tony Hale avrà la parte di Jess Oppenheimer, produttore e sceneggiatore di Lucy ed io, mentre Alia Shawkat e Jake Lacy saranno Madelyn Pugh e Bob Carroll Jr. Il cast è completato da Clark Gregg, John Rubinstein, Linda Levin, Robert Pine e Christopher Denham.