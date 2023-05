Beetlejuice 2: Winona Ryder di nuovo nei panni di Lydia Deetz nelle prime foto dal set

Dopo una lunga attesa, le riprese di Beetlejuice 2 sono in corso a Londra e le prime foto dal set trapelate sui social mostrano il ritorno di Winona Ryder nei panni di Lydia Deetz a trentacinque anni di distanza dal primo film. L'attrice, stavolta, sarà affiancata dalla star di Mercoledì Jenna Ortega nei panni della figlia.

Cosa aspettarsi in Beetlejuice 2?

Beetlejuice 2 sarà diretto ancora una volta da Tim Burton che torna alla regia di un film quattro anni dopo aver diretto il live action della Disney Dumbo. La sua ultima fatica è l'hit Netflix Mercoledì, che vede protagonista proprio Jenna Ortega.

Michael Keaton e Winona Ryder in una scena Beetlejuice - Spiritello porcello

Confermato il ritorno del protagonista Michael Keaton, di Winona Ryder e Catherine O'Hara. Il sequel introdurrà, inoltre nuovi personaggi interpretati da Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe. Il sequel è in fase di sviluppo da oltre trent'anni. in un primo tempo c'era l'idea, poi accantonata, di girare il sequel alle Hawaii. I dettagli della trama per il momento non sono stati rivelati.

Beetlejuice 2, Danny Elfman difende il ritorno di Michael Keaton: "Sembrava già che avesse 150 anni"

Il primo Beetlejuice - Spiritello porcello, uscito nel 1988 e interpretato da Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jeffrey Jones, Alec Baldwin e Geena Davis, era incentrato su una coppia di sposi defunta che si rivolge all'odioso e dispettoso poltergeist degli inferi Beetlejuice per spaventare i nuovi residenti della loro dimora e cacciarli. Dal suo debutto, la commedia fantastica ha riscosso un grande successo di critica e pubblico con un incasso al botteghino di oltre 73 milioni di dollari. Grazie al suo successo e all'influenza della cultura pop, ha generato una serie animata, videogiochi e un musical teatrale.