Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia 2024

Beetlejuice Beetlejuice è il film di apertura di Venezia 2024. Diretto da Tim Burton, l'atteso sequel rivedrà in azione il protagonista Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara con l'aggiunta dei volti nuovi Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega, e Willem Dafoe. Il film sarà presentato Fuori Concorso nel programma dell'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera, in programma dal 28 agosto al 7 settembre.

Beetlejuice Beetlejuice sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 28 agosto 2024 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema nella serata di apertura e poi arriverà nei cinema il 5 settembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

"Beetlejuice Beetlejuice è l'atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema di Tim Burton, ma anche la felice conferma dello straordinario talento visionario e della maestria realizzativa di uno dei più affascinanti autori del suo tempo" dichiara il Direttore Alberto Barbera. "La Biennale di Venezia è onorata e fiera di poter ospitare la prima mondiale di un'opera che è una sorprendente altalena di immaginazione creativa e trascinante ritmo allucinatorio".

"Sono entusiasta di tornare a Venezia" dichiara Tim Burton. "Significa molto per me avere la prima mondiale di questo film alla Mostra di Venezia".

Una scena funerea di Beetlejuice Beetlejuice

Che cosa sappiamo di Beetlejuice Beetlejuice

Il regista candidato all'Oscar Tim Burton, e l'attore candidato all'Oscar Michael Keaton tornano a fare squadra per l'atteso sequel del pluripremiato Beetlejuice (1988). Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto alla candidata all'Oscar Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O'Hara nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti di House of the Dragon, al suo debutto in un lungometraggio, la protagonista di Mercoledì Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il veterano Willem Dafoe.

Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e per far dispetto alla madre causa accidentalmente l'apertura del portale per l'Aldilà. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.