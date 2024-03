Beetlejuice Beetlejuice: il teaser conferma la morte di 'quel' personaggio dopo un anno di speculazioni

Fan di Tim Burton in fibrillazione per l'uscita del teaser di Beetlejuice Beetlejuice, attesissimo sequel del cult comico/soprannaturale del 1988 con Michael Keaton. Il teaser conferma quanto anticipato un anno fa dalle foto dal set, svelando la morte di un personaggio. E adesso sappiamo anche di chi si tratta.

Beetlejuice Beetlejuice: un primo piano di Michael Keaton

Il primo teaser di Beetlejuice Beetlejuice mostra i personaggi originali Lydia Deetz (Winona Ryder) e Delia Deetz (Catherine O'Hara) con la figlia adolescente di Lydia, Astrid (Jenna Ortega), a un funerale a Winter River. Poco dopo, si vede Astrid rimuovere un lenzuolo dal modellino della città vecchia dei Maitland in soffitta, col Beetlejuice di Michael Keaton che viene presto evocato in quella stanza mentre Lydia osserva la scena con orrore. Al funerale, uduamo l'iconica canzone di Beetlejuice di Harry Belafonte Day-O, e un dettaglio fulmineo conferma l'identità del personaggio recentemente deceduto.

Chi è morto in Beetlejuice Beetlejuice?

Dopo molte teorie sul destino del personaggio, il teaser trailer di Beetlejuice 2 conferma che Charles Deetz (Jeffrey Jones) muore all'inizio del film. Tim Burton ha già confermato che il lutto subito dai Deetz è ciò che dà il via alla storia del sequel, spingendoli a evocare il ritorno del subdolo poltergeist di Michael Keaton. Tre generazioni di donne Deetz si riuniscono per il suo funerale, suggerendo che la famiglia rimarrà nella vecchia casa dei Maitland e, sfortunatamente, incontrerà nuovamente Beetlejuice in soffitta.

La morte di Charles Deetz era stata originariamente ipotizzata dopo che era stato confermato l'ingaggio sia di Winona Ryder che di Catherine O'Hara, ma non quello di Jeffrey Jones. Il suo ruolo nel film non è mai stato confermato prima del teaser trailer, ma l'idea che la moglie e la figlia di Charles sarebbero tornate senza di lui suggeriva che il personaggio sarebbe morto. Considerando che l'originale Beetlejuice iniziava proprio con la morte dei personaggi di Alec Baldwin e Geena Davis, Barbara e Adam Maitland, è giusto che il sequel faccia il bis con un'altra morte in casa.