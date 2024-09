Beetlejuice Beetlejuice supera i 300 milioni globali, primo al box office USA per il terzo weekend

Non si ferma la marcia trionfale del sequel di Beetlejuice che continua a mietere incassi e infrange la soglia del 300 milioni nel mondo, debutto al di sotto delle aspettative per Transformers One.

Tim Burton ha di che festeggiare. Beetlejuice Beetlejuice è ancora il campione d'incassi in patria e resta saldamente in testa alla classifica per il terzo weekend incassando altri 26 milioni di dollari che lo portano a un totale domestico di 226,8 milioni. A livello globale il fantasy con Michael Keaton, Winona Riyder e Jenna Ortega infrange l'obiettivo dei 300 milioni globali, il che significa che ha più che triplicato il budget dichiarato di circa 100 milioni di dollari. È solo la dodicesima uscita del 2024 a superare questo traguardo, la più recente è Alien: Romulus.

Transformers One: una scena del film animato

Incassi al di sotto delle attese per l'ultimo capitolo della saga dei Transformers, il prequel animato Transformers One. 25 milioni di incasso raccolti in 3.978 sale e una media per sala di 6.284 dollari per la pellicola che, in originale, vanta un cast vocale eccezionale capitanato da Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry e Scarlett Johansson. La pellicola diretta dal regista Josh Cooley, che ha all'attivo Toy Story 4, è una storia delle origini incentrata sulle radici dello scontro tra Autobots e Decepticons, come rivela la nostra recensione di Transformers One.

Scende al terzo posto l'horror Blumhouse/Universal Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Interpretato da James McAvoy, il remake dell'omonima pellicola danese incassa altri 5,9 milioni arrivando a 21,4 milioni in due settimane, il tutto a fronte di un budget di 15 milioni. Come rivela la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia americana che trascorre il weekend nella dimora di un nucleo familiare inglese solo per scoprire che il padrone di casa (James McAvoy) possiede un lato piuttosto sinistro.

Debutta in quarta posizione Never Let Go - A un Passo dal Male, altro horror interpretato da Halle Berry nei panni di una madre protettiva alle prese con un orrore indicibile. Il film diretto dal veterano del genere Alexandre Aja apre con 4,5 milioni raccolti in 2.667 sale, e una media per sala di 1.687dollari. Al centro della storia post-apocalittica una madre che si ritrova segregata in casa con i suoi due figli, perseguitata da un demone. La sicurezza di questa famiglia dipende esclusivamente dalla loro casa e da una corda. Un passo senza corda è tutto ciò che serve al demone per impossessarsi di loro. Ma dopo un'uscita imprevista, uno dei due bambini inizia a dubitare della reale esistenza del male mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti.

A nove settimane dall'uscita, Deadpool & Wolverine è ancora in top five, celebrando un successo assoluto, sancito da altri 3,9 milioni di dollari che portano l'incasso totale domestico a 627,2 milioni e quello globale a oltre 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale. Cifre che lo fanno diventare il settimo maggior incasso per un film dell'MCU.