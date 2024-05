Beetlejuice Beetlejuice: i character poster mostrano il look dei protagonisti

Bisognerà attendere il 5 settembre per vedere nelle sale Beetlejuice Beetlejuice, l'atteso sequel diretto da Tim Burton con protagonista nuovamente Michael Keaton, ma i fan possono ora vedere nei dettagli il look dei personaggi nei character poster.

Le immagini regalano così dei ritratti delle star, che ritorneranno per la gioia dei fan, e dei nuovi arrivi, che comprendono anche Monica Bellucci e Justin Theroux.

Il secondo capitolo della storia

Michael Keaton sarà il protagonista di Beetlejuice Beetlejuice, l'atteso sequel che segna anche il ritorno nel mondo di Tim Burton di Winona Ryder che interpreterà Lydia Deetz, e Catherine O'Hara che sarà Delia Deetz.

Le new entry sono invece Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, I film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon), Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità).

I personaggi, vecchi e nuovi, sono ora ritratti nei character poster diffusi da Warner Bros.

Il character poster di Lydia Deetz

Il poster di Wolf Jackson, interpretato da Willem Dafoe

Justin Theroux nel nuovo character poster

Un poster dedicato a Shrinker

Catherine O'Hara è di nuovo Delia

Il poster della giovane protagonista Jenna Ortega

La star italiana Monica Bellucci nel poster del film

Michael Keaton nel nuovo poster

Beetlejuice, il cult travolgente di Tim Burton compie 30 anni!

Il ritorno dell'irriverente spiritello

Nel sequel, dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Lydia è di nuovo in difficoltà quando la figlia, la ribelle teenager Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto, evento mostrato nel trailer inedito condiviso qualche ora fa. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, sarà solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Astrid, inoltre, sembra che potrebbe essere "morta" in alcune parti del film, come confermerebbero le immagini inserite nel nuovo filmato promozionale.

Tim Burton è stato impegnato alla regia, mentre la sceneggiatura è firmata Alfred Gough & Miles Millar (Mercoledì), da una storia di Gough & Millar e Seth Grahame-Smith (LEGO Batman - Il film) basata sui personaggi creati da Michael McDowell e Larry Wilson.