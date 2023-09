Beetlejuice 2, Tim Burton rassicura i fan: 'Sarà un ritorno alle origini per me'

Per il regista si tratterà di un ritorno alle origini per quanto riguarda il suo approccio al lavoro, meno digitale e più effetti pratici.

Negli ultimi anni Tim Burton ha fatto un ampio uso di effetti digitali nei suoi film, ma con Beetlejuice 2 la sua intenzione è quella di tornare alle origini e quindi all'uso di effetti pratici, come era accaduto per il primo film del 1988.

In una nuova intervista, Burton ha parlato del film e ha anticipato un approccio "back to basics".

"Onestamente, non lo so, perché non sono molto bravo a parlare o a cercare di vendere qualcosa, per così dire. Guardando indietro, è un viaggio molto, molto strano che non riesco a spiegare", ha raccontato Burton quando gli è stato chiesto della sua fortuna a Hollywood.

"È per questo che è difficile per me guardare i miei film in seguito, perché ne sento ancora il peso emotivo. Non riesco a liberarmi da questo. Ma mi piacciono tutte le persone con cui ho lavorato. L'ultimo film, Beetlejuice 2, mi è piaciuto molto. Ho cercato di spogliarmi di tutto e di tornare alle basi del mio lavoro con brave persone, attori e pupazzi. È stato come tornare al motivo per cui mi piaceva realizzare film".

Beetlejuice 2, il film "Sarà ambientato nel più folle dei mondi": rivelati dettagli sulla trama e sui temi

Michael Keaton tornerà a vestire i panni del protagonista insieme a Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz e Catherine O'Hara in quello di Delia Deetz; le new entry del franchise saranno Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci.

Attualmente, Beetlejuice 2 ha una data d'uscita fissata al 6 settembre 2024.