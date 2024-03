Beetlejuice 2, il sequel di Tim Burton includerà nuovamente 'Day-O' di Harry Belafonte

Nel primo Beetlejuice, una delle sequenze più riconoscibili del film di Tim Burton era quella con protagonista il brano Day-O di Harry Belafonte, che a quanto pare verrà incluso anche nel prossimo sequel, Beetlejuice Beetlejuice.

Proprio Catherine O'Hara, che nel film cult del 1988 faceva partire la sequenza ballando e mimando Belafonte, ha confermato che il sequel includerà nuovamente il celebre brano. L'attrice si è soffermata solo brevemente sull'uso della canzone nel nuovo film, quindi non è chiaro se avrà un ruolo significativo o se verrà inserita semplicemente come easter egg in onore dell'eredità del film originale.

"Day-O è nel film", ha confermato O'Hara al podcast Let's Talk Off Camera. "È stato tutto molto, molto sciolto e divertente e adorabile, e Michael Keaton era così felice di essere lì, e Jenna è così forte. Jenna Ortega è una giovane donna davvero in gamba... Winona [Ryder] è sempre identica!".

Oltre ai membri del cast di ritorno dall'originale, il nuovo film includerà anche le new entry Monica Bellucci e Willem Dafoe. Beetlejuice Beetlejuice è stato diretto da Tim Burton e uscirà nelle sale il 6 settembre 2024.

La sequenza originale

A un certo punto della scena del film originale, tutti gli ospiti della cena vengono afferrati in faccia da gamberi che prendono vita. Dick Cavett ha interpretato uno di questi ospiti e, nel 2018, ha raccontato come è nata la scena e come sia stato il suo suggerimento a rendere possibile la sequenza dei gamberi.

"È lecito dirlo: credo di aver dato un contributo al film", ha rivelato Cavett a Yahoo! "C'era una scena a tavola. Il mio contributo aveva a che fare con il gambero che attaccava. Continuavano a girare, ma i ragazzi lì sotto non riuscivano a vedere dove andava la loro mano e si colpivano in faccia. E ci sono state piccole ferite... Ricordo di aver detto: 'Perché non la girate al contrario?'... Sono stato acclamato come un genio, anche se sono sicuro che molti altri ci avrebbero pensato".