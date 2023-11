Beetlejuice 2: riprese ripartite e concluse, ecco Jenna Ortega sul set (VIDEO)

In seguito alla conclusione dello sciopero della SAG-AFTRA, le riprese di Beetlejuice 2 sono potute ripartire e sono state portate a termine, con Jenna Ortega che è stata già avvistata sul set del sequel di Tim Burton.

In precedenza, lo stesso Burton aveva dichiarato che Beetlejuice 2 aveva portato a termine la maggior parte delle riprese nel momento in cui lo sciopero aveva messo in pausa la produzione, suggerendo che mancava solo un giorno e mezzo per completare il lavoro.

Il progetto rischiava di subire un grave ritardo prima della fine dello sciopero, ma ora è già tornato in pista. Secondo la CBS, la produzione è ripresa a Melrose la scorsa settimana e le riprese sono state completate venerdì. I fan della zona hanno anche avvistato Jenna Ortega sul set, condividendo immagini e video della star di Mercoledì con il look con cui la vedremo nel film.

È stato riportato in precedenza che la Ortega interpreterà la figlia di Lydia Deetz, il personaggio interpretato da Winona Ryder nell'originale Beetlejuice. La Ryder tornerà nel ruolo di Lydia, mentre Catherine O'Hara riprenderà il ruolo della matrigna di Lydia, Delia. Naturalmente, anche Michael Keaton riprenderà il suo ruolo principale per Beetlejuice 2. Insieme a Ortega, i nuovi arrivati nel cast sono Monica Bellucci, Justin Theroux e Willem Dafoe.

La sceneggiatura è stata scritta da Alfred Gough e Miles Millar con una storia di Seth Grahame-Smith. Brad Pitt è produttore insieme a Burton, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper, Marc Toberoff e David Geffen.