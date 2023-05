Beetlejuice 2, Danny Elfman difende il ritorno di Michael Keaton: "Sembrava già che avesse 150 anni"

Danny Elfman, cantante, musicista e compositore delle colonne sonore dei film di Tim Burton, è eccitato all'idea del ritorno di Michael Keaton come protagonista di Beetlejuice 2 e respinge le critiche dei detrattori che troverebbero l'attore 71enne "troppo vecchio" per il personaggio.

Il primo Beetlejuice - Spiritello porcello, commedia fantastica uscita nel 1988, si rivelò un enorme successo commerciale e di critica diventando ben presto un classico. Del sequel si parla da anni, ma la conferma ufficiale dello sviluppo di Beetlejuice 2 è arrivata nel corso del CinemaCon 2023 pochi giorni fa.

Michael Keaton troppo vecchio per il ruolo?

Michael Keaton in una scena del film Beetlejuice - Spiritello porcello

In un'intervista con Deadline, Danny Elfman ha difeso il ritorno di Michael Keaton in Beetlejuice 2 proprio in virtù della natura del suo ruolo, garantendo ai fan che probabilmente non noteranno molta differenza per una ragione ben precisa. Ecco le sue parole:

"Non sembrerà molto diverso. Questa è la bellezza del trucco Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo film".

Tutto ciò che sappiamo finora su Beetlejuice 2

Winona Ryder è Lydia Deetz in Beetlejuice - Spiritello porcello

Ora che la Warner Bros. ha ufficialmente confermato lo sviluppo di Beetlejuice 2, sono trapelati i primi dettagli. Al CinemaCon 2023 è stato confermato che Burton tornerà alla regia del sequel e Keaton tornerà ufficialmente nel ruolo del terribile fantasma. Seth Grahame-Smith, Michael McDowell e David Katzenberg formeranno il team di sceneggiatori di Beetlejuice 2. Come accennato in precedenza, Elfman tornerà come compositore della score. Per ora non sono stati confermati altri membri del cast, ma secondo i rumor Winona Ryder dovrebbe nei panni di Lydia Deetz e la star di Mercoledì Jenna Ortega sarebbe in trattative per interpretare sua figlia.

I dettagli della trama di Beetlejuice 2 non sono stati ancora rivelati. Tuttavia, dato il ritorno di Keaton, dovrebbe essere un sequel del film originale piuttosto che un reboot. Seth Grahame-Smith è stato legato a Beetlejuice 2 come scrittore per oltre un decennio e ha sempre ribadito che il film sarebbe stato un sequel vero e proprio, esprimendo inoltre il desiderio di far tornare il personaggio di Lydia Deetz.