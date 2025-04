Beetlejuice 3 è ufficiale: Warner Bros. annuncia il nuovo capitolo, Tim Burton in forse

Il fantasma più irriverente del cinema tornerà ancora una volta. Dopo l'ottimo riscontro ottenuto da Beetlejuice Beetlejuice, Warner Bros. ha confermato ufficialmente che un terzo capitolo del franchise è in fase di sviluppo.

Il sequel uscito nel 2024 ha conquistato il pubblico, incassando oltre 451,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni. Forte di questo successo, lo studio ha deciso di proseguire le avventure del celebre bio-esorcista, rendendo Beetlejuice 3 una delle sue nuove priorità.

La conferma dai vertici Warner

A dare notizia del progetto è stato Mike De Luca, co-presidente e CEO della Warner Bros. Pictures, durante un'intervista a Deadline. Parlando dei seguiti in programma dopo i recenti trionfi al box office (tra cui anche A Minecraft Movie), De Luca ha lasciato intendere che il ritorno di Beetlejuice è ormai cosa fatta:

Michael Keaton e Winona Ryder in una scena Beetlejuice - Spiritello porcello

"Imminente. L'inchiostro forse non è ancora asciutto, ma si farà". La realizzazione del terzo film si inserisce nella strategia della major americana di rilanciare alcuni dei suoi titoli più iconici. Tra i progetti in cantiere, infatti, figurano anche nuovi sviluppi per The Matrix, The Bodyguard, Practical Magic, Gremlins e I Goonies.

Keaton entusiasta, Burton più cauto

Michael Keaton, volto storico del personaggio, si è già detto entusiasta all'idea di indossare di nuovo i panni (e le righe) dello spiritello: "Lo farei ogni anno, senza problemi", ha dichiarato a E! News, definendo Beetlejuice "il ruolo più divertente" della sua carriera. Più cauta invece la posizione di Tim Burton, che nei mesi scorsi aveva manifestato dubbi su un'eventuale trilogia. In diverse interviste rilasciate nell'estate 2024, il regista aveva sottolineato la sua reticenza verso un'espansione eccessiva dell'universo narrativo del personaggio.

Beetlejuice Beetlejuice: Wyonona Ryder e Michael Keaton in una scena del film

Nonostante questo, il secondo film è riuscito a riunire gran parte del cast originale - da Keaton a Winona Ryder e Catherine O'Hara - introducendo anche nuovi volti come Jenna Ortega (nei panni della figlia ribelle di Lydia), Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

Con queste premesse, Beetlejuice 3 potrebbe segnare un altro capitolo di successo per la saga. Resta ora da capire se Burton confermerà il suo coinvolgimento e quali membri del cast torneranno per questa nuova, attesissima incursione nell'aldilà cinematografico.